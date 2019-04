Senatore: gli USA sono pronti a spostare le armi nucleari dalla Turchia alla Grecia

Il senatore del Partito democratico Bob Menendez, in un'intervita pubblicata oggi dal quotidiano greco Katimerini, ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero trasferire le armi nucleari dalla base di Incirlik, in Turchia, in Grecia se i rapporti con Ankara dovessere ulteriormente deteriorarsi.

"Non ci aspettiamo che la Turchia prenda la strada sbagliata. Ma se ciò accadrà, faremo tutto il possibile per proteggere la nostra sicurezza nazionale e la sicurezza dei nostri alleati... lo faremo in conformità con l'articolo 5 della NATO e adempiremo i nostri impegni. Faremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, trasferendo basi e truppe dove sarà necessario e dove ci daranno opportunità i paesi amici", ha detto Menendez.

Il senatore americano si trova attualmente ad Atene, dove oggi incontrerà il presidente greco Prokopis Pavlopoulos. Precedentemente ha incontrato a Cipro il presidente Nikos Anastasiadis. Pochi giorni fa, Menendez, insieme al senatore repubblicano Marco Rubio, ha presentato al Congresso "La legge sulla sicurezza e la cooperazione energetica nel Mediterraneo orientale", che cambia la strategia degli Stati Uniti nella regione e prevede il rafforzamento delle relazioni con Grecia e Cipro.

© Sputnik . Aleksei Danichev WSJ: Turchia non è riuscita ad accordarsi con USA su acquisto S-400 russi

Il senatore ha definito la Russia "un fattore poco amichevole", ripetendo l'intera serie di accuse contro Mosca, incluse le interferenze nelle elezioni americane. Per quanto riguarda la Cina, Menendez ha definiti la Nuova via della seta un tentativo di manipolazione, piuttosto che un'iniziativa di cooperazione economica.

In precedenza, alcuni politici greci hanno proposto agli Stati Uniti di utilizzare le strutture in Grecia per immagazzinare le armi nucleari che ora si trovano nella base militare di Incirlik, in Turchia. Il governo greco, dal canto suo, ha negato la sua disponibilità ad un simile passo, ma la questione del trasferimento delle armi nucleari in Grecia è costantemente in rilievo.