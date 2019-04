I media egiziani indicano i cinque animali più pericolosi in Russia

I media egiziani hanno messo in guardia i turisti che desiderano recarsi in Russia dagli incontri con alcuni animali molto pericolosi, da cui è meglio tenersi alla larga. Al primo posto, naturalmente, c'è l'orso.

L'orso è sicuramente l'animale più pericoloso che si possa incontrare in Russia. I media egiziani osservano che è in grado di raggiungere i 60 chilometri all'ora, per cui sfuggirgli è quasi impossibile.

Al secondo posto c'è il lupo. I lupi cacciano spesso in branchi, ed è questa particolarità, secondo i media, a renderlo particolarmente pericoloso. Tuttavia, nel caso in cui ci si dovesse imbattere in un lupo, l'unica cosa da fare è salire su un albero e restarci fino a quando l'animale sarà stanco di aspettare e se ne andrà.

Seguono, per la loro aggressività e pericolosità, il cinghiale, la vipera e il ragno karakurt.