Strage di Pasqua nello Sri Lanka, Facebook rimuove i contenuti indesiderati

"Il team di Facebook fornisce supporto ai servizi di emergenza e alle forze dell'ordine, oltre a rilevare e rimuovere i contenuti che violano i nostri standard. Siamo a conoscenza dell'annuncio del governo sul blocco temporaneo dei social network. Le persone si affidano ai nostri servizi per comunicare con i loro cari, e ci sforziamo di sostenere il funzionamento dei nostri servizi e aiutare la società e il paese in questo tragico momento", ha detto Budhraji.

Dopo la strage, le autorità cingalesi hanno deciso di bloccare, in via temporanea, i social network e le applicazioni di messaggistica come WhatsApp, Viber e il messenger di Facebook.

Ieri, domenica 21 aprile, giorno di Pasqua, otto kamikaze si sono fatti esplodere in altrettante chiese e hotel nello Sri Lanka. Secondo gli ultimi dati, il bilancio delle vittime è di 290 morti, tra cui cittadini stranieri; e circa 500 feriti. Sono, al momento, 24 i sospetti arrestati nell'ambito delle indagini.