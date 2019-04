"Tantissimo cibo e niente orsi": turisti cechi rimangono sorpresi da viaggio in Russia

Due viaggiatori cechi hanno raccontato del loro viaggio in Russia sulle loro moto vintage Yava, hanno pubblicato le loro impressioni in un articolo per il portale di notizie iDNES.cz.

"Dopo aver attraversato il confine, siamo rimasti sorpresi: questa non è la Russia di cui abbiamo sentito parlare a casa, le strade sono buone, c'è cibo in abbondanza e non ci sono orsi insidiosi nei boschi." La gente ci ha sempre sorriso e ci salutava. Una volta una donna anziana si è avvicinata a noi e ci ha dato un gelato chiedendoci se avevamo soldi per il viaggio", scrive l'autore dell'articolo Michal Franz.

Tuttavia, secondo i viaggiatori, questa "bella situazione" è stata rovinata dalla polizia, che "senza motivo" li ha fermati e "ha richiesto duemila rubli".

Hanno anche condiviso le loro impressioni sull'architettura di Mosca e San Pietroburgo.

"A Mosca, siamo rimasti colpiti dalla metropolitana, perché li non si tratta di stazioni ma un'opera d'arte, ma la Piazza Rossa e la Cattedrale di San Basilio sono le più belle di tutte, ovviamente", scrive Franz.

Allo stesso tempo, San Pietroburgo, nelle sue parole, è "una città fantastica, tanto quanto di Mosca", ma allo stesso tempo "completamente diversa".

Anche la provincia russa ha fatto una buona impressione sui viaggiatori.

"Abbiamo lasciato la strada principale e attraversato i villaggi. La natura meravigliosa ci ha ricordato la fiaba di Morozko, le case dei villaggi con vecchie tavole in legno, per lo più ben curate, sembravano pittoresche", osserva l'autore.

Anche l'incidente al confine con la Finlandia non ha rovinato il viaggio, quando i funzionari della dogana russa hanno organizzato un interrogatorio di due ore per i due cechi, ha concluso Franz.