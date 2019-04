La Corea del Nord vuole ravvivare l'amicizia con la Russia

Secondo il documento, la Corea del Nord ha intenzione di abbandonare l'orientamento verso la Cina per favorire altri paesi della regione e la Russia.

Si osserva che il documento parla di un progetto per lo sviluppo economico del paese per portare il volume di operazioni di import-export con la Russia fino a un miliardo di dollari.

In cinque anni, il piano strategico propone anche che la Russia rifornisca la Corea del Nord dei fondi necessari per la costruzione di centrali idroelettriche e altro. In precedenza è stato riferito che il leader della Corea del Nord Kim Jong-Un è pronto a ravvivare il rapporto di amicizia con la Russia.