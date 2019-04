In Russia hanno creato un nuovo tipo di arma (VIDEO)

L’uso del razzo è apparentemente semplice, ma molto efficace in azione, come si dice nella parte finale del programma “Ricezione militare", del canale televisivo Zvezda, in cui definiscono questo razzo anti-drone "un nuovo tipo di arma".

Le riprese dell'uso di questa arma sono state mandate per la prima volta in onda, sono fatte con un drone che agisce come bersaglio. Il video mostra come il razzo prende il volo da terra, si avvicina rapidamente al bersaglio e colpisce il drone.



Il principio di funzionamento del nuovo missile drone è l'impatto garantito che è fornito da un sistema di guida speciale. La mancanza di esplosivo è il vantaggio di una nuova arma, che può essere utilizzata non solo in operazioni militari, ma anche, ad esempio, per neutralizzare droni sospetti durante eventi di massa, come la Coppa del mondo.