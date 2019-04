USA Today: Trump per errore ha parlato di "138 milioni di morti" in Sri Lanka

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato un tweet con le condoglianze “dal popolo degli Stati Uniti al popolo dello Sri Lanka” per gli attacchi terroristici nel paese asiatico, riferisce USA Today.

Ma, scrive il giornale, il leader americano ha commesso un errore, parlando di "138 milioni di morti” deceduti nelle esplosioni.

“Le condoglianze più sentite da parte del popolo degli Stati Uniti al popolo dello Sri Lanka, per i terribili attacchi terroristici in chiese e hotel, dove sono morte almeno 138 milioni di persone e più di 600 sono rimaste feriti gravemente. Siamo pronti ad aiutare”, ha scritto Trump su Twitter.

Come osserva il giornale, a seguito di una serie coordinata di attacchi terroristici nelle chiese che si accingevano a celebrare la Pasqua in diverse città, dove spesso ci sono i turisti stranieri, sono morte almeno 138 persone e centinaia sono i feriti.

Il tweet sbagliato di Trump è apparso poche ore dopo che il primo ministro dello Sri Lanka Ranil Wickramasinghe ha esortato a non diffondere informazioni non verificate, sottolinea il quotidiano USA Today.

"Esorto tutti gli abitanti dello Sri Lanka, in questo tragico momento, a mantenere la forza e l'unità. Si prega di evitare di diffondere messaggi e informazioni non verificate. Il governo sta prendendo provvedimenti immediati per frenare questa situazione" ha detto il primo ministro.