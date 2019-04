Sondaggio: approvazione di Macron al minimo storico

Solo il 27% dei francesi è soddisfatto delle attività di Emmanuel Macron, che rappresenta il minimo storico dall’inizio del suo mandato come presidente. Ciò è dimostrato dalla pubblicazione dei dati di domenica di un sondaggio condotto da Opinionway.

Secondo il sondaggio, il livello di sostegno per Macron è diminuito nel corso del mese di 5 punti percentuali. Solo il 5% degli intervistati ha dichiarato di essere "molto soddisfatto" del presidente, mentre il 22% degli intervistati era "generalmente soddisfatto" con loro. Allo stesso tempo, il 30% dei francesi è "insoddisfatto" dalle attività di Macron e un altro 40% è "molto insoddisfatto".

L'indagine è stata condotta dal 17 al 18 aprile sulla base di un campione rappresentativo di 1057 persone nella fascia di età dai 18 anni. Il grado di errore possibile è da 1,5 a 3 punti percentuale.

Questi dati contraddicono completamente il sondaggio BVA pubblicato venerdì, secondo il quale la popolarità del presidente durante il periodo in cui l'incendio nella cattedrale di Notre Dame è aumentata di 3 punti percentuali, fino al 32%. La terza indagine, pubblicata domenica sulle pagine del quotidiano Le Journal du Dimanche, indica la stabilità del sostegno per il mese con un indicatore del 29%.

Lo stesso presidente Macron, come riportato domenica da Agence France-Presse (AFP), è arrivato sabato sera nella villa di famiglia nella località turistica di Le Touquet (parte occidentale della costa atlantica del paese). La sicurezza della regione in cui si trova la casa è stata notevolmente migliorata. Sua moglie Brigitte è in questa villa da giovedì sera. Secondo l'agenzia, la coppia trascorrerà le vacanze di Pasqua a Le Touquet.

Macron non si recava a Le Touquet da esattamente un anno, l'ultima volta che è venuto qui era Pasqua. Poi il presidente ha parlato a lungo con la gente del posto. Tuttavia, dopo l'inizio di una serie di proteste nel paese dei "gilet gialli" a novembre, alcune delle loro manifestazioni si sono tenute vicino alla residenza presidenziale di Le Touquet, incluso quest'anno.

Secondo l'AFP, la coppia presidenziale parteciperà alla messa di Pasqua domenica pomeriggio nella chiesa di Santa Giovanna d'Arco, situata vicino a casa loro. L'Elysee Palace, tuttavia, ha detto all'agenzia che tale uscita non era prevista.