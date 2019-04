Media: ottava esplosione in Sri Lanka

Si è verificata un’ottava esplosione domenica in Sri Lanka, riferisce l'agenzia AFP riferendosi alla polizia.

Secondo il canale televisivo News 1st, l'esplosione è avvenuta in un complesso residenziale nella periferia di Colombo, Dematagoda.

In precedenza è stato riferito che sette esplosioni si sono verificate durante la celebrazione della Pasqua nelle chiese e negli hotel cattolici di Colombo e in altre parti del paese. Il numero delle vittime ha superato 180, quasi 500 persone sono rimaste ferite.

