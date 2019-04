SpaceX riporta problemi con i motori di prova della navetta Crew Dragon

"La serie iniziale di test ha avuto esito positivo, ma il risultato del test finale è stato un fallimento sul banco di prova", ha detto un portavoce dell'azienda.

I dipendenti di SpaceX stanno analizzando la situazione con i colleghi della NASA. I dettagli dell'incidente non sono stati divulgati.

Secondo l'unità della US Air Force, basata su Cape Canaveral, nessuno è rimasto ferito a causa dell'incidente. Secondo testimoni oculari, a mezzogiorno, vicino alle strutture dell'Aeronautica erano visibili nuvole di fumo scuro.

Gli Stati Uniti hanno perso la capacità di inviare astronauti nello spazio nel 2011 dopo la fine del programma Shuttle. L’invio di astronauti americani all'ISS è attualmente effettuata dalla Russia sulle navi Soyuz.

Nel 2014, la NASA ha firmato contratti con SpaceX e Boeing per creare veicoli spaziali con equipaggio e fornire la consegna degli astronauti alla ISS. Le date dell'inizio dei voli di entrambe le compagnie sono state ripetutamente rinviate. Secondo una fonte di Sputnik nel settore spaziale e spaziale, il lancio della nave Starliner Boeing con il primo equipaggio sulla ISS è previsto per il 1 novembre.

A marzo, un volo di prova ha avuto luogo sulla ISS della nave spaziale Dragon-2 in modalità senza equipaggio. Nel primo volo di prova sulla ISS, è stato mandato un manichino chiamato Ripley, dal nome del personaggio principale del film Alien. A luglio, è previsto il volo di prova del veicolo spaziale Dragon-2 con un uomo a bordo, ma il suo trasferimento a una data successiva non è escluso. SpaceX, in base a un contratto con la NASA, ha creato Crew Dragon sulla base della nave cargo Dragon, che ha effettuato voli per la ISS dal 2012. Il dispositivo è progettato per un equipaggio composto da sette persone.

Dopodiché, le navi Dragon-2 e Starliner saranno certificate dalla NASA per i voli regolari verso la stazione con gli equipaggi.