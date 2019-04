I cattolici di Terra Santa condannano le micidiali esplosioni dello Sri Lanka

La Chiesa cattolica in Terra Santa ha espresso sostegno ai cristiani dello Sri Lanka e ha condannato gli attacchi di domenica di Pasqua alle chiese e agli hotel che hanno ucciso almeno 156 persone.

In una dichiarazione rilasciata a Gerusalemme hanno dichiarato che le esplosioni sono state particolarmente tristi perché sono avvenute mentre "mentre i cristiani festeggiavano la Pasqua".

"Preghiamo per le anime delle vittime e chiediamo una rapida guarigione dei feriti, e chiediamo a Dio di ispirare i terroristi a pentirsi delle loro uccisioni e intimidazioni", si legge nella dichiarazione.

"Esprimiamo anche la nostra solidarietà allo Sri Lanka e a tutti i suoi abitanti nei loro vari ambiti religiosi ed etnici".

PER SAPERNE DI PIU': Esplosioni in chiese cattoliche e hotel durante le celebrazioni di Pasqua in Sri Lanka, diversi morti e feriti