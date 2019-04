Arrivati 5 elicotteri militari britannici in Estonia

Cinque elicotteri da combattimento AH-64 Apache dell'aviazione britannica sono giunti oggi nella base aerea di Emari vicino a Tallinn per rafforzare il battaglione della NATO di stanza in Estonia, la cooperazione con i militari estoni e partecipare alle esercitazioni Spring Storm, riferisce l'ufficio stampa delle forze armate estoni.

"L'unità che arriva in Estonia fa parte della 663° squadriglia dell'aviazione del Regno Unito, di stanza a Wattisham. I piloti degli elicotteri Apache collaboreranno con quelli dei Wildcat e il personale militare dell'Estonia e dei Paesi alleati schierati in Estonia, così come prenderanno parte alle esercitazioni Spring Storm", - si legge nel corrispondente comunicato.

In precedenza 4 elicotteri militari multifunzionali britannici AW159 Wildcat erano arrivati in Estonia per restare tutto il mese di maggio.

Le esercitazioni Spring Storm di quest'anno si svolgeranno dal 29 aprile al 17 maggio in Estonia nord-orientale. Vi prenderanno parte quasi 10mila soldati, inclusi i contingenti militari di Gran Bretagna e Belgio del battaglione internazionale della NATO di stanza in Estonia. La presenza dei militari di altri Stati alleati è ancora in discussione.