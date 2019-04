Parigi: manifestanti lanciano scooter e mattoni contro la polizia (VIDEO)

Secondo il corrispondente, in questo modo le persone provocano la polizia. In particolare, i veicoli sono stati lanciati contro gli ufficiali di polizia a 800 metri da Place de la Bastille.

Le proteste dei gilet gialli sono iniziate in Francia il 17 novembre 2018 con la richiesta di non aumentare la tassa sul carburante e il prezzo della benzina. Insoddisfatti della politica sociale delle autorità francesi, i partecipanti alle manifestazioni continuano a scendere in strada in tutto il paese, nonostante le misure adottate dalla dirigenza francese per calmare la situazione. Spesso le manifestazioni sono accompagnate da scontri e tafferugli con la polizia.

Questo sabato, i manifestanti scendono in strada per la 23° settimana consecutiva. Diverse manifestazioni sono previste nella capitale francese. Allo stesso tempo, le autorità hanno nuovamente vietato di condurre manifestazioni sugli Champs Elysees, così come nell'area della Cattedrale di Notre Dame.