India riprende a sviluppare proprio jet da addestramento

Lo sviluppo dell'aereo da addestramento indiano HJT-36 è stato condotto con alti e bassi dal 1997. L'aeromobile viene creato come parte di un programma per ridurre la dipendenza delle forze armate indiane dalle armi e dalle attrezzature militari importate. Il primo volo dell'HJT-36 si è svolto nel 2003.

Nel 2014, gli specialisti hanno rivelato un significativo sovrappeso dell'aeromobile e hanno fatto appello a diverse compagnie straniere per aiutare a ridurre la massa dell'aereo. Nello stesso anno, il Ministero della Difesa indiano ha abbandonato il progetto e ha annunciato una gara d'appalto per la fornitura di velivoli da addestramento al volo.

Nel 2016, durante i test di volo per la manovrabilità, sono stati riscontrati alcuni problemi di controllo dell’HJT-36, dopo di che il progetto è stato congelato. Nella nuova fase dei test di volo, iniziata nell'aprile 2019, viene adoperato una versione modificata di questo jet. Secondo la dichiarazione di Hindustan Aeronautics Limited, sono stati apportati i cambiamenti nel suo design in seguito ai test prolungati dei modelli in una galleria del vento.

L’HJT-36 ha una lunghezza di 11 metri e un'apertura alare di 10 metri. Il peso massimo al decollo dell'aeromobile è di 5,4 tonnellate. L'aeromobile da addestramento è in grado di accelerare fino a 750 chilometri all'ora e volare a una distanza di mille chilometri. HJT-36 è dotato di cinque ganci per il trasporto di armi fino a una tonnellata.

Oltre all'HJT-36 in India, è attualmente in fase di sviluppo un velivolo da addestramento HTT-40 per i principianti. Questo aereo è in fase di test di volo dal 2016.