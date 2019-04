Russia potrebbe costruire due sottomarini nucleari Borei-k equipaggiati con missili da crociera

"Il dipartimento militare sta considerando la realizzazione di altri due Borei ma non equipaggiati con vettori balistici, ma con missili da crociera a lungo raggio: se verrà presa questa decisione, questi sottomarini saranno costruiti secondo il nuovo progetto Borey-K con consegna al cliente dopo il 2027" ha detto la fonte ai media senza indicare le caratteristiche previste dei nuovi sottomarini.

I media russi non hanno ancora una conferma ufficiale fornita dalla fonte di informazione.

Allo stato attuale, i sottomarini russi della serie Borei, sia i sottomarini del progetto di base 955 sia l’aggiornamento 955А (Borei-A) sono sottomarini strategici in grado di trasportare 16 missili Bulava a bordo. La flotta è composta da tre sottomarini progetto 955 Yury Dolgoruky, Alexander Nevsky e Vladimir Monomakh, il sottomarino principale del progetto aggiornato 955A, il principe Vladimir, sta svolgendo le prove in mare, mentre altri quattro sottomarini Borei sono in costruzione presso Sevmash A".

© Foto : Russian Defense Ministry Tre sottomarini nucleari classe Borei entrano in servizio in marina russa

Attualmente la Marina Russa ha due tipi di sottomarini armati con missili da crociera che sono i sottomarini del progetto 949A Antey e i sottomarini dei progetti 885 Yasen e 885M Yasen-M. La flotta è composta da sei Antey (ognuno è armato con 24 missili da crociera Granit) e un sottomarino del progetto 885M di Severodvinsk, sottoposti a prove di fabbrica del sottomarino di testa del progetto modernizzato 885M Kazan, altri cinque sottomarini di questo tipo sono in costruzione (ci sono 32 lanciatori per i missili Kalibr e Onyx su Yasens).

Le forze navali statunitensi comprendono quattro sottomarini strategici della classe Ohio, che sono stati convertiti in vettori di missili da crociera. Sono in grado di trasportare fino a 154 missili Tomahawk.