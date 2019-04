Parola alle donne: cosa non vi piace degli uomini?

Le utenti di Reddit hanno identificato le caratteristiche degli uomini che secondo questi ultimi sono positive, ma che le donne non apprezzano e anzi dalle quali stanno alla larga. Sono stati raccolti circa 41.000 commenti.

Una delle ragazze, il cui nickname è ImTheSmallestPeach, ha scritto che i ragazzi hanno paura di ricevere regali, ad esempio calzini con stampe divertenti.

“Perché voi ragazzi dovete comportarvi come se doveste pagarmi anche l’università? Non posso neanche regalare al mio ragazzo una cosa carina?”, ha spiegato la ragazza.

“Prima vi regalano una sciocchezza e poi ti comprano una casa”, scherzano altre utenti.

A un’altra utente con nickname Utrechtonmymind irrita il fatto che gli uomini non chiedano affatto aiuto. La ragazza ricorda quando non c’erano gli smartphone e stava cercando con il suo ragazzo un amico per strada.

“Quel ragazzo preferì girare 30 minuti a vuoto finché io non mi decisi a chiedere indicazioni a qualcuno”, racconta.

Un’altra ragazza ancora, ReginaSerpentium, si è lamenta dei jeans stretti. Ha affermato che non è sexy e ha espresso preoccupazione per la salute dei genitali maschili.

© Depositphotos / Yacobchuk1 I genetisti rivelano perché le donne vivono di più degli uomini

Secondo l’utente keystah la cosa peggiore è quando inizialmente i ragazzi dimostrano interesse e il giorno dopo è “come se avessero spento un interruttore” e non vogliono più avere niente a che fare con te. L’utente conferma che dopo anni di comunicazione con gli uomini ha capito che in quei casi sono loro a perderci.

In passato gli scienziati hanno scoperto quando i coniugi smettono di creare problemi. E, a quanto pare, per arrivare a quel punto è necessario vivere insieme alcuni decenni.