Bulgaria: dopo la protesta degli abitanti, annullata gara d'appalto per i centri per migranti

In Bulgaria hanno annullato la gara per la costruzione dei centri di accoglienza temporanea per i migranti a Malko Tarnovo, Elhovo e Ljubimze, a sud-est del paese, riferisce BNR.

Il Ministero dell'Interno bulgaro ha detto che i criteri richiesti ai partecipanti non soddisfano i requisiti di legge e ha sottolineato che i requisiti minimi specificati nel bando di gara riguardo il fatturato potevano essere interpretati come discriminatori.

Il progetto prevede la costruzione dei siti per ospitare 280 persone a Malko Tarnovo e 1600 persone a Elhovo. Il costo del progetto è oltre 8 milioni di lev (circa 4 milioni di euro).

Il concorso del Ministero dell’Interno ha annunciato a marzo che non si tratta di creare campi per i migranti. Ma dopo la diffusione di queste informazioni, gli abitanti di Malko Tarnovo hanno organizzato una protesta. I partecipanti hanno espresso indignazione per la creazione di tali centri e hanno chiesto alle autorità di “pensare prima ai bulgari, e poi ai migranti”.

"Per gli infermieri non ci sono soldi, ma per i migranti li stanziano” c’era scritto sui cartelli dei manifestanti.