Oxfam: lo Yemen rischia una 'massiccia recrudescenza' del colera

"Cresce il timore che la peggiore epidemia di colera al mondo possa scatenarsi con una massiccia rinascita", ha detto oggi l'organizzazione umanitaria, osservando che le agenzie di assistenza stanno lottando per raggiungere i casi sospetti.

In una dichiarazione l’Oxfam ha parlato di " lotta e restrizioni all'accesso, compresi i checkpoint e i requisiti per le autorizzazione imposti dalle parti in guerra", e ha avvertito che la prossima stagione delle piogge probabilmente accelelerà la diffusione della malattia.

Secondo l’Oxfam, l'infezione batterica causata dall'acqua ha causato più di 3.000 morti nello Yemen dall'inizio dell'epidemia nel 2016.

Nel centro medico per gli sfollati nella città occidentale di Khokha, governata dal governo, Qassem Suleiman aveva portato suo figlio Alaa dopo una grave diarrea. Il dottor Wadah al-Tiri ha detto all'AFP che diversi pazienti erano stati trasferiti ad Aden mentre altri erano stati trattati al centro di Khokha, dove doveva essere allestita una tenda per casi sospetti.

Il medico ha detto che lo Yemen ha bisogno di aiuti internazionali per combattere l'epidemia.

L'ufficio di coordinamento umanitario dell'ONU ha dichiarato il mese scorso che i bambini al di sotto dei cinque anni costituiscono quasi un terzo dei casi di quest'anno.

Il picco, che arriva due anni dopo che lo Yemen ha subito la sua peggiore epidemia di colera, è concentrato nei sei governorati, anche nel porto del Mar Rosso di Hodeida e nella provincia di Sanaa, che sono entrambe zone di combattimento. Il conflitto in Yemen, dove i ribelli legati all'Iran sono contro l'alleanza regionale filogovernativa guidata dall'Arabia Saudita, ha ucciso circa 10.000 persone dal 2015 e ha spinto milioni sull'orlo della carestia.