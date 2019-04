Usa-Giappone, Trump inviato nell’isola dal 25 al 28 maggio

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump visiterà il Giappone il 25-28 maggio, diventando il primo ospite straniero dopo l’inizio della nuova era, chiamata Reiwa. Lo ha detto il gabinetto giapponese. “Nella riunione di gabinetto di oggi abbiamo deciso di invitare il presidente Trump e la First Lady in Giappone dal 25 al 28 maggio. Così il presidente Trump e la First Lady saranno i primi ospiti di stato nella nuova era Reiwa”, ha detto il segretario di gabinetto capo del Giappone Yoshihide Suga durante il suo briefing.

Suga ha anche aggiunto che il 27 maggio, il presidente e la First Lady avrebbero incontrato le loro maestà, l’imperatore e l’imperatrice, per poi cenare. Secondo Suga, la prossima visita sarà un evento simbolico per il Giappone che intende rafforzare ulteriormente le relazioni con gli Stati Uniti.

© AP Photo / Eugene Hoshiko Nuovo imperatore, nuovo Giappone?

La nuova era imperiale del Giappone inizierà il 1° maggio con l’ascensione al trono del principe Naruhito e la storica abdicazione del padre, l’imperatore Akihito, che nel 2016 ha annunciato la sua intenzione di rinunciare al trono a causa della sua età. Al momento, il Giappone e gli Stati Uniti hanno rapporti stretti e amichevoli, caratterizzati da un’intensa cooperazione in diversi settori, come le finanze, il commercio e il partenariato militare. Ad esempio, secondo il trattato di sicurezza USA-Giappone, l’esercito statunitense ha il diritto di utilizzare terre e capacità in Giappone per mantenere la pace in Asia orientale. Inoltre, il Giappone ospita diverse basi militari statunitensi sul suo territorio dalla sconfitta di Tokyo nella seconda guerra mondiale.