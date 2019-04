USA esortano tutti i paesi a bloccare gli aerei russi verso il Venezuela

Gli Stati Uniti chiedono a tutti i paesi di seguire l'esempio di Malta, che non ha fatto passare gli aerei russi verso il Venezuela, ha detto il portavoce del dipartimento di stato Morgan Ortagus su Twitter.

Ieri la portavoce del ministero degli esteri, Maria Zakharova ha detto, che il 4 aprile la Russia ha chiesto in anticipo tramite la sua ambasciata a Malta il permesso per due aerei che trasportavano passeggeri e merci in Venezuela.

Tuttavia, le autorità dell'isola hanno rifiutato senza spiegazioni. Il Ministero degli Esteri ha sottolineato che Mosca prenderà in considerazione questo caso nelle relazioni bilaterali con Malta.

Alla fine di gennaio, l'opposizione del Venezuela ha tentato un colpo di Stato, una mossa sostenuta dagli Stati Uniti e più di 20 altri paesi. A sostegno di Maduro sono intervenuti Russia, Messico, Cina, Turchia, Indonesia e una serie di altri stati.