Russia: aereo straniero viola confini russi, obbligato ad atterrare

Il pilota è stato arrestato e sono in corso d’accertamento le sue generalità, la nazionalità e i fini del volo.

L'esercito russo ha fatto atterrare forzatamente un piccolo aereo nella regione di Pskov, presumibilmente entrato nello spazio aereo della Federazione Russa dagli stati baltici, una fonte informata ha detto ai media russi venerdì.

"Ieri nello spazio aereo della Russia nella regione di Novgorod, è stato avvistato un aereo non identificato, che viaggiava a bassa quota e che non ha risposto ai comandi da terra. Considerando le caratteristiche del volo, si presume che l'aereo sia arrivato in Russia da uno stato baltico confinante con una violazione del confine di stato" ha detto l'interlocutore dell'agenzia.

Secondo lui, "l'aviazione, compreso un caccia, è stata incaricata d'intercettare l'intruso".

Di conseguenza, secondo la fonte, l'aereo è stato costretto ad atterrare nel campo d'aviazione più vicino nella regione di Pskov.

Il pilota è stato arrestato.

"La sua identità, cittadinanza e obiettivi di volo sono in corso d’accertamento", ha affermato l'interlocutore dell'agenzia.