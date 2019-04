Francia: condannato a 30 anni di reclusione fratello del terrorista di Tolosa

Due terzi della pena detentiva designata non sono soggetti ad alcuna riduzione o amnistia, nota France Info.

La giuria speciale di Parigi ha emesso una decisione giovedì sera per condannare il fratello di Toulouse Mohammed Merah, 36 anni, Abdelkader Merah, a 30 anni di carcere. Lo ha riferito venerdì la stazione radio France Info.

Mohammed Merah ha compiuto una serie di attacchi terroristici a Tolosa nel marzo 2012, uccidendo sette persone. La giuria ha dimostrato che suo fratello Abdelkader è stato complice di questi crimini. In particolare, è stato stabilito con certezza che è stato lui a rubare il motorino con il quale suo fratello si muoveva quando mentre commetteva atti terroristici.

Secondo una sentenza del tribunale, due terzi dei 30 anni di reclusione indicati non sono soggetti ad alcuna riduzione o amnistia. Gli avvocati per le famiglie delle vittime e dei morti hanno chiesto l'ergastolo per Abdelkader Merah.

La corte ha esaminato il caso in appello. L'ufficio del pubblico ministero è riuscito a ottenere che la sentenza iniziale fosse aumentata di 10 anni per Merah. Il suo rappresentante ha sottolineato, parlando al processo, che "entrambi i fratelli condividevano la stessa ideologia terrorista e il piano degli atti terroristici era comune a entrambi".