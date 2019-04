Business Insider: Russia e Cina pronte a tutto pur di recuperare F-35 giapponese precipitato

I segreti militari statunitensi sono in pericolo: Washington è sempre più nervosa a causa del F-35A recentemente perso dell'aviazione giapponese, scrive Business Insider. Dopo tutto, la Russia e la Cina non sarebbero contrarie a impossessarsi del relitto per poter così ottenere "un'esclusiva opportunità di familiarizzare con la raffinatezza tecnica del cacciabombardiere stealth ultramoderno", osserva il giornale.

"I segreti militari sono in pericolo": l'esercito degli Stati Uniti sta diventando sempre più nervoso a causa del caccia F-35A dell'aeronautica giapponese nell'Oceano Pacifico che recentemente è scomparso dai radar, scrive l'edizione americana di Business Insider.

L'incidente rimane ancora un mistero, perché dopo otto giorni né il pilota né il caccia, con l'eccezione di alcuni frammenti, sono stati trovati. Washington ha immediatamente avviato le ricerche dell'F-35A scomparso, in particolare, il cacciatorpediniere USS Stethem e l'aereo spia U-2, ha dichiarato l'autore Ryan Pickrell.

Come una portavoce dell'esercito americano ha assicurato in un'intervista a Business Insider, la ricerca del pilota precipitato rimane una priorità per Washington.

Tuttavia, il giornalista continua, per gli Stati Uniti e i suoi alleati, c’è "molto di più in gioco".

"L'F-35A è un aereo con molti segreti militari che devono essere protetti", ha dichiarato il ministro della Difesa giapponese Takeshi Ivaya.

Oltretutto, ai principali concorrenti geopolitici degli Stati Uniti, come Russia e Cina, secondo l'autore dell'articolo, "probabilmente non dispiacerebbe prendere possesso del relitto dell'F-35A e ricevere così un'occasione esclusiva per familiarizzare con la raffinatezza tecnica del caccia stealth ultramoderno".

"Al momento, entrambi i paesi stanno sviluppando i propri caccia in modo che in futuro possano affrontare l'F-35", sottolinea il giornalista della pubblicazione americana Business Insider.

Secondo l'esperto militare Tom Moore, la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese pagherebbero qualsiasi prezzo per mettere le mani sull'F-35A dell'aeronautica giapponese scomparso dai radar, osserva Ryan Pikrell, l'autore dell'articolo.