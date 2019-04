San Pietroburgo: italiano cerca di saltare ponte levatoio con la macchina. Fallisce. VIDEO

A San Pietroburgo, un italiano ha provato a saltare sopra un ponte levatoio aperto in macchina, riferisce REN TV il 19 aprile.

Secondo il canale televisivo, un cittadino italiano in una macchina appartenente a una compagnia di car sharing ha cercato di saltare a tutta velocità un ponte levatoio aperto.

Il tentativo si è concluso con un insuccesso e, per salvare lo “stuntman”, il ponte è stato chiuso.

Un passeggero che era in macchina con l'autista, che a causa dell'incidente ha subito una lesione lombare ed è stato portato in ospedale. Lo stesso italiano è stato ricoverato in ospedale con un trauma cranico.

I dettagli dell'incidente sono in corso d'investigazione.