Media: ex ministro Esteri Ecuador lascia il paese per sospetta collaborazione con Wikileaks

Patiño ha lasciato il paese ieri notte per il Perù.

Il 13 aprile, il pubblico ministero ha chiesto l'ordine di arrestare Patiño, ma il giudice ha preso una decisione negativa. Giovedì dovrebbe esserci stata una udienza sulla formulazione delle accuse contro l'ex ministro.

In precedenza, l'Ecuador ha deciso di rifiutare l’asilo diplomatico ad Assange a causa di ripetute violazioni delle convenzioni internazionali. La mattina dell'11 aprile è stato arrestato per ordine dalla Svezia e dagli Stati Uniti. Un tribunale di Londra lo ha dichiarato colpevole di aver violato le condizioni della cauzione e ha programmato le udienze in tribunale il 2 maggio.

Il ministero degli Interni ecuadoriano ha affermato che un membro chiave di WikiLeaks vicino ad Assange ha viaggiato più volte con Patiño in Colombia, Spagna e Venezuela.