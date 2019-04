Sparatoria in Irlanda del Nord: una vittima

Secondo la polizia, persone sconosciute hanno aperto il fuoco e "hanno lanciato bombe artigianali" nell'area di Creggan nella città di Londonderry, la seconda città più grande dell'Irlanda del Nord.

"Sfortunatamente, posso confermare che una donna di 29 anni è stata uccisa a seguito delle sparatorie a Creggan: consideriamo questo caso come un attacco terroristico e abbiamo aperto un'indagine sull'omicidio", cita l'agente di polizia Mark Hamilton su Twitter.

Nel 2015 è stato reso pubblico uno studio della situazione nell'Irlanda del Nord, ordinato dal governo britannico e condotto dalla polizia e dal servizio d'intelligence MI-5. Il rapporto afferma che il corpo dirigente dell'esercito repubblicano irlandese provvisorio, un'organizzazione terroristica che ha effettuato decine di attacchi terroristici in Gran Bretagna e che ha dichiarato il suo disarmo nel 2005, esiste ancora, così come gli organi dirigenti di altri gruppi militanti, sebbene in forma sostanzialmente ridotta".