La risposta di Sputnik France alle accuse della semina d'odio

La capo redattore della redazione notizie del portale francese 20Minutes, Aude Lorriaux, su Twitter ha accusato Sputnik di “diffusione di informazioni ingannevoli con l'obiettivo di seminare l’odio". Lorriaux ha riportato una foto di Sputnik France, diventata virale, in cui si vedono due giovani sorridere sullo sfondo di Notre-Dame in fiamme.

La fotografia è stata rilanciata sui social network, dove alcuni utenti hanno descritto i giovani come “musulmani che ridevano di ciò che stava accadendo”.

Il giorno prima l’edizione 20Minutes ha pubblicato un articolo neutro con le spiegazioni di Sputnik France per la casualità della presenza nella foto di giovani sorridenti. Dopo che il redattore capo di Sputnik France, Natalia Novikova, ha accusato su Twitter Lorriaux di atteggiamento disonesto nell'interpretazione del contenuto visivo, il capo redattore del notiziario 20Minutes ha rimosso il tweet e ha pubblicamente chiesto scusa:

“Scusateci. Abbiamo provveduto a scrivere un articolo su questo argomento”.

La risposta della caporedattrice di Sputnik France, Natalia Novikova:

"Questa foto è una delle decine di foto scattate dal nostro corrispondente durante l’incendio a Notre-Dame, che possono essere viste qui.

La presenza delle due persone in primo piano è casuale, l'obiettivo del giornalista era quello di catturare le immagini dell'incendio sul tetto della Cattedrale. I volti di questi uomini non sono il soggetto di questa foto e non hanno niente a che fare con la situazione. La foto è stata pubblicata senza un commento sull’identità di queste persone e sul motivo per cui sorridono.

Non hanno attirato l'attenzione del nostro corrispondente e né della redazione durante le riprese, né durante la pubblicazione delle foto.

Ci dispiace molto che alcuni media hanno usato questa foto per i loro scopi discutibili e perdono tempo cercando tra le centinaia di foto pubblicate, a trovare un esempio di "minaccia russa".

Inoltre, ci sorprende il fatto che molti giudicano la religione dei due uomini esclusivamente sulla base del loro aspetto."

Il 15 aprile alle ore 18:50 un incendio ha interessato la cattedrale di Notre Dame a Parigi, dov'erano in corso dei lavori di restauro, provocando il crollo del tetto e della guglia dell'edificio.