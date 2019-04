La Russia ha invitato gli USA ad abbandonare i suoi piani in Venezuela

“Nonostante la complessità socio-economica e umanitaria della situazione in Venezuela, non c’è minaccia per la stabilità internazionale e la sicurezza, ma questo non si può dire dell’ultimatum posto al legittimo governo, con la promessa di usare la forza contro uno stato sovrano da parte di altri paesi", ha detto la Zakharova.

Ha notato che un'altra minaccia per la pace, la stabilità nella regione e la situazione globale internazionale sono le sanzioni contro il Venezuela.

USA cercano di soffocare l'economia di Maduro con nuove sanzioni

"Incoraggiamo fermamente i nostri colleghi americani a rinunciare a questi piani irresponsabili e avversi al diritto internazionale", ha detto la Zakharova.

In Venezuela da tempo la crisi economica è aggravata dalle sanzioni finanziarie ed economiche imposte contro il paese.