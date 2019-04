Libia, truppe di Sarraj prendono il controllo della base aerei di Tamanhint

L’operazione denominata Volcano of Rage, si legge su Twitter, ha portato le “forze di protezione del sud dal distretto militare di Sabha” a “espellere i resti delle truppe ribelli [LNA] dalla base militare di Tamanhint”, ha scritto il comando.

Le truppe della GNA hanno anche sequestrato 15 unità di attrezzature militari dell’LNA.

© Sputnik . Andrey Stenin Tripoli: la Russia può avere ruolo di primo piano per risolvere la crisi

La violenza in Libia si è intensificata il 4 aprile, quando Haftar, sostenuto dal parlamento di Tobruk, ha ordinato alle sue truppe di avanzare nella capitale libica di Tripoli nel tentativo di cacciare quelle che lui definisce una forza terroristica. In risposta, le forze armate fedeli alla GNA hanno avviato l’operazione militare Volcano of Rage contro l’LNA.

Dopo il rovesciamento e l’uccisione del leader libico Muammar Gheddafi nel 2011 da parte degli islamisti sostenuti dagli Stati Uniti, il paese è stato diviso tra due governi, con la parte orientale controllata dal parlamento di Tobruk e la parte occidentale governata dalla GNA sostenuta dall’ONU.