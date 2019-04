La Duma di Stato ha commentato lo scalo delle navi NATO nel Mar Baltico

Secondo lui, le azioni di Washington vogliono dimostrare forza a Mosca.

"Ma, a mio parere, è necessario guardare i risultati. E oggi, almeno, siamo a 2 a 0 a favore del nostro paese. In primo luogo, per la situazione in Siria e, in secondo luogo, per il Venezuela. Gli Stati Uniti non hanno potuto fare colpi di stato fulminei e ora stanno cercando di dimostrare alla Russia qualcosa".

Il deputato ha definito completamente inutile il tentativo di fare alla Russia "pressione psicologica".

© Sputnik . Igor Chuprin Entrato nel Mar Baltico gruppo navale NATO guidato da cacciatorpediniere USA

In precedenza si è appreso che nel Mar Baltico è arrivato il cacciatorpediniere della Marina degli Stati Uniti "Gravely", a capo di un gruppo di fregate delle forze navali polacche "K. Pulaski", della Marina della Turchia "Gekova" e della Marina spagnola "Juan de Bourbon".

Attualmente, gli esperti russi osservano le azioni dei colleghi.

Al fine di rispondere rapidamente alle possibili situazioni di emergenza nella zona del Mar Baltico, è in corso un addestramento.

Inoltre, è organizzato un servizio di gruppi di attacchi navali, terrestri e missilistici, il Bel e Bastion, sono attivi anche gli aerei dell'aviazione della Marina.