Putin ha commentato l'incendio nella Cattedrale di Notre-Dame

"Siamo tutti dispiaciuti, l’abbiamo tutti visto con le lacrime agli occhi”, ha detto il capo dello stato.

Come ha sottolineato Putin, la Cattedrale non è solo il simbolo della Francia, ma anche un simbolo di “civiltà europea, cultura europea".

"So che il business francese è pronto a farsi avanti per ricostruirla. So anche che società russe, che lavorano insieme a voi, che lavorano in Francia, e con partner francesi, sono pronte a partecipare”, ha aggiunto.

In precedenza, il Cremlino ha dichiarato che Putin ha proposto l’aiuto dei migliori esperti russi di restauro al presidente Macron. La Francia intende ricostruire Notre-Dame in cinque anni. Macron ha nominato un rappresentante speciale per il recupero.