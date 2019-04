Nord Corea sperimenta una nuova arma, per ricordare al mondo che esiste

La Corea del Nord ha sperimentato una nuova arma tattica per ricordare a tutti i paesi che esiste, ha detto il capo del comitato della Duma di Stato per la difesa, Vladimir Shamanov.

In precedenza la KCNA, agenzia nazionale nordcoreana, ha riferito che Pyongyang ha testato una nuova arma tattica. Il leader del paese, Kim Jong-un, era presente alle prove.

"Tutte le prove, secondo le convenzioni internazionali, devono essere notificate. Oggi la tecnologia missilistica richiede particolare attenzione. Poiché il trattato INF è stato abbandonato, oggi si svolgono una serie di attività militari e tecniche, per la costruzione del formato di nuovi accordi, che molto probabilmente, saranno multilaterali", ha detto il capo ai giornalisti.

Tra questi paesi, ha detto il politico, oltre alla Russia, gli Stati Uniti e la Cina sono i paesi a cui si rivolge la Corea del Nord.

"Lo svolgimento di questi test, naturalmente, è per ricordare che la Corea del Nord non va dimenticata, è un promemoria per tutti”, ha concluso il parlamentare.