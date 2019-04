Su Amazon volano le vendite del musical "Notre Dame de Paris" dopo il rogo

Il prezzo del disco, registrato durante la presentazione al Palazzo dei Congressi di Parigi, è di 14,18 euro. La durata della registrazione è di 135 minuti. Il musical è in francese, tuttavia è possibile vederlo con i sottotitoli sia in francese che in inglese, spagnolo e tedesco.

La prima di "Notre Dame de Paris" si è svolta nel 1998 a Parigi. Il musical è entrato nel guinness dei primati nei termini di numero di biglietti venduti durante il primo anno.

La leggendaria Belle è stata riconosciuta come la migliore canzone del ventesimo secolo in Francia e la migliore canzone del decennio in Russia.

Il più grande incendio nella storia di Notre-Dame è avvenuto lunedì sera. La guglia della cattedrale è crollata, mentre la struttura portante della cattedrale è stata avvolta dalle fiamme. Secondo i vigili del fuoco, la struttura di Notre Dame e le principali opere d'arte, così come le reliquie custodite nella cattedrale, si sono conservate. Il rogo potrebbe essersi sviluppato a seguito dei lavori di restauro.