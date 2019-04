Uomo con benzina tenta di entrare nella Cattedrale di San Patrizio a New York, arrestato

A New York arrestato uomo che tenta di entrare nella Cattedrale di San Patrizio con due taniche di benzina, liquido infiammabile e accendino. E' stato fermato dalla Polizia.

La polizia di New York arresta l'uomo che ha tentato di entrare nella Cattedrale di San Patrizio con due taniche di benzina, liquido infiammabile e accendino. Lo ha reso noto la polizia di New York.

L'uomo, residente del New Jersey di 37enne, ha cercato di entrare nel luogo di culto ma è stato fermato dagli addetti alla sicurezza che hanno contattato uffici della polizia responsabili per l'antiterrorismo. E' stato arrestato.

Il 15 aprile la Cattedrale di Notre-Dame di Parigi è stata gravemente danneggiata in un incendio le cui cause non sono ancora chiare.