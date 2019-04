Libia, conversazoine telefonica tra Conte e Trump

L'argomento principale del colloquio è stato la situazione in Libia, con "la condivisa preoccupazione per l’escalation sul terreno e per i rischi di una crisi umanitaria". Il Presidente Conte e il Presidente Trump hanno pertanto concordato circa l’opportunità di mantenere "un filo diretto per individuare una soluzione sostenibile, attraverso nuovi contatti sin dai prossimi giorni".

"Il Presidente del Consiglio ha inoltre informato il Presidente Usa sull’esito della missione del suo Consigliere Diplomatico in Venezuela, concordando circa l’urgenza di indire elezioni presidenziali nel Paese attraverso un effettivo processo democratico", riferisce la nota del Governo.

Oggi ho avuto un colloquio telefonico con il Presidente degli Stati Uniti @realDonaldTrump. Tema principale della conversazione la situazione libica sulla quale abbiamo condiviso la preoccupazione per l’escalation sul terreno e i rischi di una crisi umanitaria. pic.twitter.com/NDbMJYF10G — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 17 апреля 2019 г.

© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa Dall’inizio della violenza a Tripoli più di 120 morti in Libia

Il 4 aprile, la situazione in Libia è peggiorata improvvisamente dopo la decisione di Haftar di lanciare una offensiva contro Tripoli per "la liberazione dai terroristi". Le unità della LNA hanno ottenuto il controllo su alcune località nelle vicinanze della capitale libica, è stato attaccato l’aeroporto. Le forze fedeli al governo di accordo nazioanale della Libia hanno annunciato l'inizio dell'operazione militare "Vulcano di rabbia" contro l'LNA.

Dopo il rovesciamento e l'omicidio di Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia è stata praticamente divisa in due parti separate. Il parlamento eletto dal popolo si trova a est, mentre a ovest, nella capitale Tripoli, il governo di consenso nazionale guidato da Fayez Sarraj legifera con il sostegno delle Nazioni Unite e dell'Unione europea. Le autorità nella parte orientale del paese operano indipendentemente da Tripoli e cooperano con l'LNA.