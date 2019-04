Fincantieri in corsa per costruire una nuova nave militare bulgara

Tre società hanno dichiarato la loro intenzione di fornire alla Bulgaria una nave multifunzione da pattuglia per la Marina della Bulgaria.

La notizia è stata segnalata dall'emittente radio nazionale bulgara BNR, che ha intervistato il contrammiraglio dell'esercito bulgaro Mitko Petev. Secondo quanto riferito da quest'ultimo, le aziende in corsa per la commessa sono la tedesca Lurssen Werft, l’italiana Fincantieri e la bulgara Delfin.

Attualmente è in corso la valutazione delle proposte. Il costo del progetto è stimato intorno ai 984 milioni di Lev, circa 505 milioni di euro.

La conclusione del contratto dovrebbe avere luogo in una data simbolica, il giorno della marina bulgara, il 12 agosto:

"Un mese prima o dopo non è fatale, ma sarebbe un regalo meraviglioso per le forze navali in occasione del 140° anniversario dalla loro fondazione", ha concluso Petev.