La Spagna proteggerà le sue aziende a Cuba mentre la posizione americana si inasprisce

Il governo degli Stati Uniti ha detto in precedenza che intende attivare completamente la terza sezione della legge Helms-Burton, adottata nel 1996.

Questo articolo permette ai cittadini americani, tra cui ci sono persone provenienti da Cuba o i loro discendenti, di fare ricorso nei tribunali americani per azioni legali contro qualsiasi straniero che "vende" i loro beni nazionalizzati a Cuba nel 1960.

L'azione della terza sezione entra in vigore in caso di mancata sospensione dei presidenti americani ogni sei mesi.

Mercoledì, il segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo ha dichiarato che gli Stati Uniti, dal 17 maggio, non sospenderanno più questo articolo.

In caso di attivazione di esso, secondo i media spagnoli, le corti americane possono essere investite da migliaia di cause legali per un importo di 7 miliardi di euro, che coinvolge anche le attività di aziende e privati sotto embargo.

"La Spagna sosterrà pienamente le aziende spagnole a Cuba, e sappiamo che l'UE farà lo stesso", ha detto Celaá in conferenza stampa. Secondo lei, le aziende spagnole compiono a Cuba "legittime operazioni commerciali".