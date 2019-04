I piloti della Difesa di Italia, Turchia e Arabia Saudita sono stati invitati al Maks 2019

"Stiamo lavorando con i gruppi dei piloti della difesa: ovvero i “rondoni”, “i cavalieri russi", “le aquile", “i falchi della Russia", “la Rus", e "Primo volo".

Ora sono in corso le trattative che riguardano gli inviti e finora non abbiamo avuto rifiuti dagli italiani, in corso ci sono anche negoziati attivi con l'Arabia Saudita e con i gruppi turchi. Speriamo di vederli volare” ha detto in una conferenza stampa a Mosca l’amministratore del salone, Aleksandr Levin.