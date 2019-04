NYT: Haspel ha convinto Trump a espellere diplomatici russi per affare Skripal

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di espellere decine di diplomatici russi in relazione all’affare Skripal sotto l'influenza di Gina Haspel, che nel 2018 era vice della CIA, e che ora dirige questo dipartimento. Lo scrive il New York Times, citando fonti nei servizi speciali statunitensi.

Secondo la pubblicazione, inizialmente il leader americano non avrebbe seguito l'esempio della Gran Bretagna espellendo il personale diplomatico russo, ma Haspel è riuscito a convincerlo.

Allo stesso tempo, Haspel ha assicurato a Trump che Sergey e Julia Skripal non erano le uniche vittime. Per questo, ha mostrato al Presidente degli Stati Uniti le foto di bambini presumibilmente avvelenati con l'agente nervoso A234, così come degli uccelli morti.

Dopo questo, Trump ha deciso di espellere i diplomatici russi.

