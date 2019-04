Media: ecco le possibili cause dell’incendio a Notre Dame

Come scrive il quotidiano, l’incendio è iniziato dalla guglia della cattedrale, la quale è crollata lunedì sera. Secondo la testata, l’origine dell'incendio si trovava nelle fondamenta della struttura.

© AP Photo / Thibault Camus Media: i dipendenti di Notre Dame hanno cercato la fonte dell’incendio per 23 minuti

Il più grande incendio nella storia di Notre-Dame de Paris è avvenuto lunedì sera. La guglia della cattedrale è crollata e la struttura portante è stata avvolta dalle fiamme. Secondo i vigili del fuoco, la struttura di Notre Dame e le principali opere d'arte, così come le reliquie custodite nella cattedrale, sono sopravvissute. Secondo i media francesi, l'incidente potrebbe essere stato causato dai lavori di restauro.

L'ufficio del pubblico ministero ha aperto un'inchiesta su danno involontario causato da un incendio. Come ha detto il procuratore della repubblica, l'incendio nella cattedrale non è stato intenzionale, la versione prioritaria è di che l’incendio sia di natura casuale. Organizzazioni internazionali e grandi aziende hanno offerto la loro assistenza per restaurare la cattedrale e raccogliere fondi per il suo restauro.

Francia, incendio nella Cattedrale di Notre-Dame

La Cattedrale di Notre-Dame è uno dei monumenti simbolo della Capitale francese. Costruita in stile gotico nel XII secolo, è il principale luogo di culto cattolico di Parigi e sede dell'arcidiocesi cittadina. Famosa in tutto il mondo anche grazie al romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, la cattedrale era interessata da lavori di ristrutturazione.