Gli astronomi russi sviluppano sistema per proteggere la Russia dai meteoriti

Gli scienziati russi intendono aumentare la sicurezza del nostro pianeta prevenendo la collisione con corpi provenienti dallo spazio. In particolare, la tecnologia di rilevamento radar dello spazio vicino alla Terra può migliorare l'osservazione dei corpi celesti che rappresentano una minaccia per la Russia.

Secondo gli scienziati, gli asteroidi che misurano 50-100 metri di diametro rappresentano il pericolo maggiore. La probabilità della loro caduta sul nostro pianeta è superiore a quella degli asteroidi più grandi. Per prevenire la collisione di oggetti celesti di queste dimensioni con la Terra, gli astronomi hanno suggerito di usare i radar.

© Foto : NASA's Goddard Space Flight Center Sonda della NASA rivela i segreti dell'asteroide del “giorno del giudizio”

Usando i segnali radio ad alta frequenza, analizzeranno l'asteroide e ne determinano la distanza, la velocità e la direzione del movimento. Ciò consentirà di specificare la sua orbita, il probabile tempo e luogo della caduta. Le immagini radar specificano la forma, le proprietà superficiali e i parametri della rotazione dell'asteroide. Sulla base di queste informazioni, è possibile adottare le misure necessarie e predisporre l'evacuazione della popolazione nell'area interessata.

Oggi la rilevazione di corpi celesti che minacciano la Terra di collisione è possibile solo con un telescopio ottico. Il radar è utilizzato in una seconda fase, cioè quando l'asteroide è già stato trovato e la sua orbita e le sue caratteristiche fisiche sono già state determinate.

Secondo gli astronomi, a causa delle sue dimensioni, il territorio della Russia ha bisogno di un controllo speciale. Se un telescopio è in Europa e l'altro è in Giappone, il tempo necessario per rilevare un asteroide in avvicinamento sarà di diverse ore. Prima è possibile scoprire un potenziale asteroide pericoloso, più tempo ci sarà per prendere le misure necessarie. Per coprire in modo sicuro il territorio russo, i sistemi di allarme devono essere collocati in modo più uniforme, sia in Europa che in Asia.