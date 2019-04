GB, ambasciata russa critica la continua militarizzazione della NATO

La militarizzazione dei paesi membri della NATO non concorre ad aumentare il livello di sicurezza delle loro popolazioni. Lo ha dichiarato oggi un portavoce dell'ambasciata russa nel Regno Unito, riferendosi all'invio di un gruppo di elicotteri in Estonia.

"L'invio di un altro gruppo di elicotteri in Estonia e gli appelli al contenimento della Russia hanno tutti i segni di un'altra deliberata provocazione: queste azioni riflettono il desiderio di Londra di mantenere a galla il tema della Russia aggressiva con tutti i mezzi possibili, inclusa la NATO", ha detto il portavoce.

Egli ha ricordato che la Russia ha ripetutamente affermato che l'inutilità della NATO l'ha fatta regredire alle sue origini, ovvero il consolidamento dei paesi occidentali contro una minaccia comune immaginaria.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Comandante forze NATO in Europa: importanti i contatti con la Russia

"La militarizzazione dell'Europa, l'aggravarsi delle tensioni, la complicità nella rottura delle basi della stabilità strategica non contribuiscono in alcun modo all'adempimento del compito principale di qualsiasi alleanza militare: la garanzia della sicurezza della popolazione dei paesi membri... Riteniamo l'ultimo attacco contro la Russia di Williamson come l'ennesima prova che la NATO è concentrata sulla lotta contro la mitica minaccia proveniente dall'Est, dalla quale stiamo attivamente cercando di dissuadere gli alti funzionari della NATO", ha aggiunto il diplomatico.

Il segretario alla difesa britannico Gavin Williamson ieri ha annunciato che Londra ha inviato cinque elicotteri d'attacco in Estonia come deterrente alla probabile minaccia russa.