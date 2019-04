Assange vince il premio Right2info della Sinistra Unitaria Europea

Yasmine Motarjemi (@yasminemotarjem), Rui Pinto (@RuiPinto_FL) and Julian #Assange winners of the @GUENGL #Right2info award

Award ceremony at 6pm. Mairead Maguire will accept the award in the name of Julian Assange and Antoine Deltour for Rui Pinto pic.twitter.com/nrHANZAyMr