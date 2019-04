Ok dal Dipartimento di Stato USA a programma di addestramento piloti di Taiwan

Taipei aveva in precedenza chiesto il proseguimento del programma, nonché il supporto logistico degli aerei militari.

Il Dipartimento di Stato ha approvato l'accordo da 500 milioni $ con Taiwan relativo all'addestramento dei piloti dei caccia F-16. Lo si afferma in un comunicato stampa del Pentagono.

Come osservato nella dichiarazione, Taiwan aveva richiesto "la prosecuzione del programma di addestramento dei piloti, nonché il mantenimento dei servizi di manutenzione e della logistica per i caccia F-16, che si trovano attualmente presso la base aerea statunitense in Arizona". Il valore complessivo del programma di addestramento si aggira sui 500 milioni $, ha aggiunto il Pentagono.

In precedenza l'agenzia di stampa Bloomberg ha riferito che l'amministrazione statunitense aveva approvato in via confidenziale la richiesta di Taiwan di consegnare più di 60 caccia a reazione Lockheed Martin F-16. Negli Stati Uniti queste richieste hanno lo status di proposte dei Dipartimenti della Difesa e di Stato e devono essere discusse dal Congresso entro 30 giorni.