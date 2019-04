Londra invia elicotteri d'attacco Apache in Estonia per "contenere" la Russia – Sky News

Il Regno Unito ha inviato cinque elicotteri d'attacco Apache in Estonia in qualità di eventuale "deterrente" contro la Russia. Lo riferisce il canale televisivo britannico Sky News.

Gli elicotteri da ricognizione Wildcat supporteranno i mezzi militari dislocati nel Paese baltico ed insieme agli Apache entreranno a far parte del programma della NATO per rafforzare la presenza militare in Europa orientale.

Come affermato dal ministro della Difesa del Regno Unito Gavin Williamson, il dispiegamento di elicotteri d'attacco in Estonia è "vitale".

"Si tratta di una minaccia molto concreta che vediamo dalla Russia. Una delle ragioni per cui dispieghiamo cinque elicotteri d'attacco Apache è che ci adattiamo costantemente all'evoluzione del contesto", Sky News riporta le parole di Williamson.

In precedenza il tabloid britannico Daily Star aveva riferito che due battaglioni di riserva delle forze speciali britanniche, dispiegati 6 mesi fa in Estonia, seguono "l'attività russa" nelle zone di confine.