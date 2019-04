Acquisto S-400 russi, Ankara apprezza consultazioni con Trump

"Durante l'incontro, Trump ha mostrato una ragionevole approccio sulla necessità di acquistare gli S-400. È possibile un incontro con il nostro presidente nel prossimo futuro. I negoziati con Trump si sono svolti in modo positivo ed hanno dimostrato l'importanza che riserva alla Turchia", ha detto Albairak.

In precedenza la Turchia aveva fatto sapere che non avrebbe rinunciato ai piani per acquistare i sistemi russi S-400 e che il primo lotto di unità dovrebbe arrivare nel Paese a luglio. Gli Stati Uniti sostengono che i sistemi S-400 non siano compatibili con gli standard della NATO e minacciano sanzioni per l'eventuale acquisto e ripetutamente hanno fatto sapere di poter ritardare o annullare la vendita dei nuovi caccia F-35 alla Turchia.