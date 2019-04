Il Messico creerà “l'istituto di Robin Hood" per gestire i beni confiscati ai criminali

"Stiamo sviluppando un disegno di legge per la creazione di un istituto, che prontamente, restituirà i beni confiscati alla criminalità organizzata e ai politici corrotti, rapidamente restituirà al popolo tutto ciò che gli è stato rubato. Sarà l'istituto Robin Hood o Chucho el Roto, cioè Jesus Arriaga, famoso ladro messicano, ma contro la corruzione" ha detto Obrador in conferenza stampa.

Secondo lui, il nuovo istituto rientrerà nella struttura del Ministero delle finanze, ma sarà indipendente e autonomo. Le autorità intendono rivolgersi all'Ufficio del procuratore chiedendo un rapido rilascio dei beni confiscati in modo che siano trasferiti ai comuni per usarli come scuole o ospedali.

Obrador, in carica dalla fine dell'anno 2018, ha ripetutamente promesso di concentrarsi sulla lotta contro la corruzione e l’impunità.