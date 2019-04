Ministero della Difesa britannico recluterà dipendenti attraverso un gioco online

Il laboratorio di ricerca scientifica e tecnologica del Ministero della Difesa del Regno Unito prevede di assumere 60 specialisti in base ai risultati di un gioco online, dice l'ufficio della Difesa.

Chi vuole lavorare in uno dei laboratori più segreti del paese dovranno partecipare a un gioco online su un sito appositamente creato, chiamato Know the Unknown. Le attività nel gioco toccano diversi campi: studi digitali, cyber-guerra, guerra digitale, isistemi di sicurezza e sensori.

"Considerando che la difesa e la sicurezza dipendono sempre di più dalle informazioni, ricezione dati, la nostra scelta per il reclutamento di personale... utilizza i risultati più moderni dell'attività scientifica e tecnologia. Affrontiamo cose nuove ogni giorno. I nostri abili collaboratori contribuiscono a garantire la sicurezza dei cittadini britannici e la protezione delle forze armate da eventuali danni” si legge nel messaggio del capo dipartimento per lo sviluppo dell'informazione e dei sistemi informatici, Paul Keeley.

Il Ministero della Difesa osserva che il laboratorio sta cercando dipendenti "con quel tocco capace di risolvere i problemi e con una passione per le nuove tecnologie". Sarà data priorità ai candidati in possesso di esperienza in diversi settori: sistemi radar e di sorveglianza elettronica, sistemi di navigazione, comunicazioni a radiofrequenza, sviluppo di sistemi elettronici, elaborazione di segnali elettronici, sviluppo di sistemi spaziali, sviluppo di software e reti, tecnologie dell'informazione, controllo delle informazioni e della loro validità e altro.