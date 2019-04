Florida, uomo ucciso dall’uccello più pericoloso del mondo

L’americano Marvin Hajos è stato ucciso ieri da un casuario, che è considerato uno degli uccelli più pericolosi al mondo. Il farmer aveva questo grande uccello incapace di volare come animale domestico nel suo giardino. E’ proprio là che l’uomo, dopo essere caduto a terra, è stato attaccato. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale dove poco dopo ha perso la vita a causa delle gravi ferite.

Il casuario, originario dell’Australia e della Nuova Guinea, appartiene alla famiglia Casuariidae (come struzzi e kiwi). E’ un animale in via di estinzione ed è il terzo uccello più grande al mondo dopo lo struzzo e l’emù. Alto tra il metro e mezzo e i due metri, può pesare tra i 50 e i 70 chili ed arrivare a una velocità fino a 50 chilometri orari.

Secondo il sito web dello zoo di San Diego, il casuario è "giustamente considerato l'uccello più pericoloso del mondo". Oltre al suo peso e dimensioni enormi, si distingue per grosse zampe che hanno degli artigli molto affilati e lunghi fino a 12 centimetri, simili a quelli degli estinti Velociraptor.