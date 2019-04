Incendio a Parigi, comandante VdF Roma: il rogo dovrebbe essere domato entro domattina

"L'incendio dev'essere domato entro domani mattina", ha detto Giampietro Boscaino, il comandante dei Vigili del Fuoco di Roma, a Rainews24.

Boscaino suppone che i pompieri si daranno il cambio a turno, ma la volontà di domare il fuoco aiuterà ad estinguere le fiamme prima.

Il comandante ha anche spiegato perchè non è stato possibile domare il fuoco con gli elicotteri. Secondo lui, gli aerei sono progettati per estinguere fuochi su larga scala, come quelli nelle foreste o in punti di combustione all'aperto e l'uso di aeromobili può distruggere ciò che ancora non ha ancora distrutto il fuoco.

Il rogo si è diffuso nella cattedrale di Notre-Dame nel centro di Parigi. L'incendio è divampato alle 18:50, ora locale. La Cattedrale di Notre-Dame è uno dei monumenti simbolo della Capitale francese. Costruita in stile gotico nel XII secolo, è il principale luogo di culto cattolico di Parigi e sede dell'arcidiocesi cittadina. Famosa in tutto il mondo anche grazie al romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, la cattedrale era interessata da lavori di ristrutturazione.